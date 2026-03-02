世紀のコラボレーションがついに実現する。音楽プロデューサーの小室哲哉（67）、タレントの所ジョージ（71）、とんねるず木梨憲武（63）、演歌歌手の田中あいみ（25）がこのほど日刊スポーツの取材に応じ、出演する大分県で開催の音楽フェス「ジゴロック2026 Suppоrted byニカソー」（4月25、26日、大分スポーツ公園）への思いや今後の展望について語った。4人は2月28日放送のTBSラジオの木梨の冠番組「土曜朝6時木梨の会。