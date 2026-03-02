歌手のAI（44）が1日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・00）に出演。VTRでデビュー前から親交のある大物芸人が登場した。AIは中学校卒業後、歌手になる目標のため、母の実家のある米国ロサンゼルスに単身留学した。27年前にロサンゼルスで出会ったのが、「とんねるず」木梨憲武だった。木梨は「野猿ってグループでロスに行っていて、ロスの友達が“凄い面白いお姉ちゃんいるんだけど呼んでいいですか？”」と言われ「お