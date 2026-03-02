◇東京マラソン（2026年3月1日都庁前〜東京駅前 42.195キロ）男子は日本記録保持者の大迫傑（34＝リーニン）が2時間5分59秒で日本人トップの12位に入った。前保持者の鈴木健吾（30＝横浜市陸協）との競り合いを制し、日本の第一人者としての貫禄を見せた。鈴木ら男子5人が27年10月開催の28年ロサンゼルス五輪代表選考会「グランドチャンピオンシップ（MGC）」出場権を獲得した。新旧の日本記録保持者対決は、大迫に軍配が