シンガーソングライターの松山千春（70）が1日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、弟の職業を明かした。松山は姉、弟と3人きょうだいだったと言い「本当は5人だったんだけど、早くに2人亡くなっちゃったから3人きょうだいだったけど、やっぱり面白かった」と振り返った。姉からは「フォークソング、昔で言えばソノシートでフォークソングを聴かせてくれたんだよ。“千春、これがフォークソングな