◇東京マラソン（2026年3月1日都庁前〜東京駅前 42.195キロ）前日本記録保持者の鈴木は、大迫に10秒先着を許した。36キロ過ぎからは日本人トップを懸けた一騎打ちに。「胸を借りるつもりで最後まで負けたくないという思いで走った。まずは地力が足りない」と力の差を痛感した。昨年10月に富士通を退社してプロ転向。「独立して初めてのマラソンなので自分の中で大切にしていた。MGCの出場権を取れたので、リスタートとし