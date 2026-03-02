◇明治安田J1百年構想リーグ第4節水戸2（2PK4）2川崎F（2026年3月1日U等々力）水戸の“初勝利”がスルリと逃げていった。終盤まで2点リードしながら後半39分にPKで失点。追加タイムの48分にゴール前のクリアミスから同点に追い付かれた。最後は5バックを敷くも逃げ切りに失敗。守備陣を束ねるDF板倉は「2―0が本当に危ないスコアというのは全員が分かっていたはず。非常にもったいない試合をしてしまった。自分たちの経験