◇明治安田J1百年構想リーグ第4節川崎F2（4PK2）2水戸（2026年3月1日U等々力）川崎FはMF脇坂主将が執念の一撃で敗戦危機を救った。終了寸前の後半追加タイム3分、左クロスに対応しようとしたDFの後方から体をねじ込み、こぼれ球を決める同点弾。PK戦の勝利につなげ「うまくDFの前に入ることができた」と息をついた。チームは2点を追う後半39分にFWエリソンがPK弾を決めるまで敗色濃厚。残りわずかの時間で勝ち点を0か