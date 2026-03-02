【ブンデスリーガ第24節】(コメルツバンク・アレーナ)フランクフルト 2-0(前半0-0)フライブルク<得点者>[ン]ファレス・シャイビ(64分)、ジャン・マテオ・バオヤ(81分)<警告>[ン]ナムディ・コリンズ(86分)[イ]ルーカス・ヘーラー(66分)、シリアケ・イリエ(87分)