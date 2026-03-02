【プレミアリーグ第28節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 2-1(前半1-1)チェルシー<得点者>[ア]ウィリアン・サリバ(21分)、ユリエン・ティンバー(66分)[チ]オウンゴール(45分+2)<退場>[チ]ペドロ・ネト(70分)<警告>[ア]ガブリエル・マガリャンイス(75分)[チ]コール・パーマー(59分)、ヨレル・ハト(65分)、ペドロ・ネト2(67分、70分)、エンソ・フェルナンデス(79分)観衆:60,296人