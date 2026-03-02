[3.1 エールディビジ第25節 ユトレヒト 2-0 AZ]オランダ・エールディビジは1日に第25節を行った。DF毎熊晟矢とDF市原吏音が所属するAZは敵地でユトレヒトと対戦し、0-2で敗戦。負傷中の毎熊はメンバー外で、ベンチスタートの市原に出番はなかった。AZは前半9分、ユトレヒトにCKを与えると、こぼれ球をFWヨアン・カトリヌに決められ、先制ゴールを奪われる。33分には自陣への進入を許したところで、GKロメヤイデン・オウスオド