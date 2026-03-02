◇第41回2026三浦国際市民マラソン（2026年3月1日神奈川・三浦海岸発着）国内唯一のホノルルマラソン姉妹レース「第41回2026三浦国際市民マラソン」が行われ、1万1915人（5キロ＝1822人、10キロ＝2164人、ハーフマラソン＝7736人、キッズビーチラン＝193人）が参加した。ハーフマラソン男子は中大4年の折居幸成（22）が1時間6分53秒で初優勝。同女子も白鵬女高3年の沼田実菜（17）が1時間17分28秒で制した。神奈川県三浦市