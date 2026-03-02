◇第41回2026三浦国際市民マラソン（2026年3月1日神奈川・三浦海岸発着）国内唯一のホノルルマラソン姉妹レース「第41回2026三浦国際市民マラソン」が行われ、1万1915人（5キロ＝1822人、10キロ＝2164人、ハーフマラソン＝7736人、キッズビーチラン＝193人）が参加した。ハーフマラソン女子は白鵬女高3年の沼田実菜（17）が1時間17分28秒で制した。沼田が「早春の風物詩」として知られる大会に名を刻んだ。昨年は5キロの部