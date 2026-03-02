ボートレース児島の開設73周年記念競走「G1児島キングカップ」が、きょう2日に開幕する。初日メインの12Rはドリーム第1弾のキングドリームだ。特訓では目立たなかった茅原だが、前検は参考外と言っていいか。地元児島の調整はお任せ。時間もたっぷりとあるだけに、初日には足の上積みもあるはずだ。大時計との呼吸をしっかり合わせて、イン押し切りへ。前回の優勝エンジン（上條嘉嗣）を手にした深谷がカド位置から全速勝負。