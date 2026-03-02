「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の第4節が1日に行われ、「WEST―A」のJ2新潟は敵地で今治を2―0で破り、今大会初の連勝を手にした。前半途中に出場したベテランFWの小野裕二（33）が、同31分に公式戦では24年9月以来のゴールを決めて起用に応えた。開幕から続いたアウェー4試合は3勝1敗で終了。次節は7日で高知とのホーム開幕戦に臨む。待ちに待った瞬間だった。前半31分、小野がチームに初の連勝と勝ち点3をもたらす先制ゴ