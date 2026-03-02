歌手のAI（44）が1日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・00）に出演。15歳で米国に留学した時に受けた“差別”について語った。AIは中学校卒業後に住んでいた鹿児島から米国ロサンゼルスへ留学した。ロサンゼルスでゴスペル隊の一員になったが、母のバーバラさんは「行ったら、誰もあいさつを返さない。誰も隣に座らない」という光景を目の当たりにし「本当に辛いですよ」と語った。AIから「大丈夫、歌は私がやりたいこと