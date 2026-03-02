俳優・芳根京子（２９）とＳｎｏｗＭａｎの渡辺翔太（３３）が舞台「ウェンディ＆ピーターパン」（６月１２日〜７月５日、東京・ＴＨＥＡＴＥＲＭＩＬＡＮＯ−Ｚａほか）にＷ主演することが１日、分かった。世界的戯曲「ピーターパン」を題材にフライングも盛り込んだ意欲作。渡辺は「今まで経験してきた舞台とは全く違う新たな挑戦に、ドキドキとワクワクでいっぱい」と高揚感を口にし、初共演の芳根とともに観客をファンタ