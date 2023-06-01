1日午後、酒を飲んで車を運転したとして会社員の男が現行犯逮捕されました。1日午後3時半すぎ、福岡県大牟田市の県道でパトロール中の警察官が、目の前を通り過ぎた軽乗用車の運転手がシートベルトをしていないように見えたため、停車を求めました。運転手の男はシートベルトはしていましたが、酒の臭いがしたため検査をしたところ、呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたため、警察は男を酒気帯