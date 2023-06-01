【モデルプレス＝2026/03/02】女優の芳根京子とSnow Manの渡辺翔太がW主演を務める『ウェンディ＆ピーターパン』が、6月12日より東京・THEATER MILANO-Zaほかにて上演されることが決定した。【写真】Snow Manメンバー「すべてが絵になる」シンガポールでの街中ショット◆「ウェンディ＆ピーターパン」5年ぶり日本へイギリス・スコットランドの作家、ジェームス・マシュー・バリー氏が20世紀初頭に生み出した世界的傑作戯曲「ピータ