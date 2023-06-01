大分県由布市湯布院町で1日、春の観光シーズンの幕開けを告げる辻馬車開きが行われました。 軽快なひづめの音を響かせながら風情ある街並みの中を走る辻馬車。湯布院に春の観光シーズンがやってきました。 この辻馬車開きは毎年3月1日に行われていて、1日は観光関係者がテープカットをして運行開始を祝いました。 そして、早速地元の園児などが保護者と一緒に乗り込み出発！道行く人たちに楽しそうに手を振っ