セリエA 25/26の第27節 トリノとラツィオの試合が、3月2日02:00にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。 トリノはドゥバン・サパタ（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ラファエル・オブラドール（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラツィオはマッティア・ザッカーニ（MF）、ペタル・ラトコブ（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）らが先発に名を連ねた。