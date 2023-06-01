SVリーグ9位の東レ静岡はホーム三島で8位の日鉄堺を3―1の逆転で下し、6戦ぶりの白星を挙げた。OH山田大貴（24）がアタック23本、OH藤中優斗（29）も12本決めるなど攻撃陣をけん引。守ってはサーブ、レシーブを確実にセッターに返すなど、前日の課題を修正し安定したディフェンス力で相手の攻撃陣を止めた。東レ静岡が2―1で迎えた第4セット。2度目のマッチポイントから、最後はOH山田がライトからスパイクを突き刺し、試合を