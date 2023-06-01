女優の芳根京子（29）とSnowManの渡辺翔太（33）が、舞台「ウェンディ＆ピーターパン」（6月12日初日、東京・THEATERMILANO―Za）にダブル主演する。名作「ピーターパン」をヒロイン・ウェンディの視点から描いた物語。日本では2021年に初演され、今回が5年ぶりの再演となる。ウェンディ役を務める芳根は高所恐怖症だというが、フライングに挑戦する。「演出についてお話しするうち“チャレンジしてみたい！”と恐怖が吹き