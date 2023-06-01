女優の芳根京子（29）とSnowManの渡辺翔太（33）が、舞台「ウェンディ＆ピーターパン」（6月12日初日、東京・THEATERMILANO―Za）にダブル主演する。名作「ピーターパン」をヒロイン・ウェンディの視点から描いた物語。日本では2021年に初演され、今回が5年ぶりの再演となる。ウェンディ役を務める芳根は高所恐怖症だというが、フライングに挑戦する。「演出についてお話しするうち“チャレンジしてみたい！”と恐怖が吹き
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 40年以上連れ添った妻が失踪
- 2. WBC 画像や動画の投稿禁止を発表
- 3. ドバイ滞在JRA関係者の状況確認
- 4. 竹内涼真が熱愛か 夏帆を想起
- 5. 西野七瀬に「ぽっちゃり化」指摘
- 6. 妻が流産「もう離婚したい」
- 7. 侍J決起集会 大谷らの姿に騒然
- 8. 性欲満たす 女性20人の遺体撮影
- 9. 94歳母に暴行か 64歳息子を逮捕
- 10. イラン攻撃 CIA情報で予定変更か
- 1. 性欲満たす 女性20人の遺体撮影
- 2. 94歳母に暴行か 64歳息子を逮捕
- 3. イラン攻撃 CIA情報で予定変更か
- 4. 発達障害の中2息子 学校で事件
- 5. 【速報】高市内閣の支持率71.8％ 前回から1.9ポイント上昇 JNN世論調査
- 6. 千葉工大 学長と米富豪巡り発表
- 7. 死んだ従姉の「執念」哀れで同情
- 8. JAL「謎の行き先」サービス人気
- 9. 休職中の新入社員が…衝撃の投稿
- 10. 滑落、氷の下敷きになり男性死亡
- 1. 40年以上連れ添った妻が失踪
- 2. 「1億円超の土地」所持も貧困
- 3. 70歳で再就職 奇跡のような日々
- 4. 小学館の問題 配信停止報告続々
- 5. マック出禁 学校名指し不可避か
- 6. 自維、衆院の定数削減法案提出へ
- 7. 小学館漫画賞延期 性加害問題
- 8. 精神疾患の障害年金 不支給理由
- 9. 高市独裁政権に立ちはだかる「新・参院のドン」石井準一幹事長の壁
- 10. 神奈川県警 なぜ不祥事で目立つ
- 1. イラン トップ死亡で報復宣言
- 2. 中国のエレベーターで餓死事件も
- 3. サウジがトランプ氏に攻撃進言か
- 4. 旅行YouTuberがダイヤモンドの街
- 5. 「400人と関係」直後妊娠 英
- 6. 元友人がM・ジャクソンを告発
- 7. ハメネイ師が死亡 イラン報じる
- 8. ドバイ空港で旅客ターミナル被害
- 9. 中国が交通騒音抑制した理由
- 10. 米国の「イラン攻撃」戦略なし?
- 1. LINEに新機能「カレンダー」
- 2. 32歳、一人暮らし男性にパーソナル食洗機SOLOTAがもたらした嬉しい変化
- 3. 父が老人ホーム入居 退去の現実
- 4. ガソリン・電気・ガス代に影響か
- 5. 年収900万円超 意外な業種とは
- 6. 中学生に人気の「格安Android」
- 7. 4日で5万台受注 ジムニーノマド
- 8. 一風堂 1000円超でも売れるワケ
- 9. OPECプラス 増産再開で合意
- 10. 時間を取り戻せる「完璧な習慣」
- 11. 「リスクがでかすぎて無理」ロケットナウ規約改定に配達員から悲鳴「数百円のために10倍以上の賠償リスク」
- 12. IHI公式 中国の制裁に「あ」
- 13. ホルムズ海峡封鎖、日本郵船・商船三井・川崎汽船が航行停止…中東に原油の９割以上依存し影響懸念
- 14. 花粉症対策 予算平均額は5042円
- 15. Amazon「あとで買う」の使い方
- 16. 悪気ゼロでも信頼が消えるNG行動
- 17. 「TOPIX先物」手口情報（20日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万7883枚
- 18. 投資家に支持されるFX投資手法
- 19. 摘発を逃れる「進化系立ちんぼ」
- 20. 「Olive」意外な裏技と落とし穴
- 1. 「iPhone 17e」3月2日に発表か
- 2. “世界最速”の2TB microSDを発表！ 日本進出を本格化させる注目企業「Lexar」とは？
- 3. 入れておきたいレンズが展示中
- 4. DAISO購入 1000円イヤホンの実力
- 5. リュックに「手探り」は不要。マグネット式ポケットのアクセスが想像以上にスムーズ
- 6. 「セカンドライフ」で取り付け騒ぎ 仮想銀行閉鎖で換金不能
- 7. 史上最も小さな恒星を発見 英
- 8. 京セラの次期タフネススマホ「TORQUE G07」と見られる「EB1220」がFCCを通過！Wi-Fi 6E対応でサイズはG06と同じ。型番は「KYG06」に
- 9. Appleが重要な脆弱性を修正した「iOS 18.7.5」と「iPadOS 18.7.5」を提供開始！26以降に非対応のiPhone XS・XRなど向け
- 10. 銀一、ピークデザインのCapture LENSを発売
- 11. 大気圏で燃え尽きるロケットや衛星、金属粒子を大量放出しているかも
- 12. VRの力で大型重機から作業員を守る！ 労働災害を未然に防ぐVR安全教育システム「リアルハット」を体験
- 13. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 14. 狭い玄関に増殖するくつ、クツ、靴…このシューズラックで制圧だ
- 15. 総務省が迷惑メール送信を厳罰化、罰金を最大30倍に
- 16. 薄さわずか5.5mmで手にすっぽり収まるワイヤレスキーボード「TextBlade」
- 17. 日本での「フェアユース」導入は
- 18. 銀座ホステスが困った贈り物10選
- 19. 南極にある「血の滝」の謎が解明される
- 20. [オタク社長の機材買ってみた]Vol.17 Leica SL2ファーストインプレッション
- 1. WBC 画像や動画の投稿禁止を発表
- 2. ドバイ滞在JRA関係者の状況確認
- 3. 侍J決起集会 大谷らの姿に騒然
- 4. WBC 写真や動画の投稿禁止
- 5. WBCの投稿禁止「誤解」拡散か
- 6. 東京マラソンの公式車、圧すごい
- 7. 来日の米記者「ハマった」お菓子
- 8. 中井亜美のまつげ 海外から注目
- 9. 「孫氏」は実は2人で...本当か
- 10. ペースメーカー遅い 不満の嵐
- 1. 竹内涼真が熱愛か 夏帆を想起
- 2. 西野七瀬に「ぽっちゃり化」指摘
- 3. ついに素顔公開 Adoが美しすぎる
- 4. 「文春の内容は事実です」と言及
- 5. 山本舞香、Xアカ削除 憶測が拡散
- 6. 「みそきん」池袋と大阪に新店舗
- 7. ヒカキン「絶対NG」のミスに騒然
- 8. 122カ国訪問のイモト 衝撃の食事
- 9. 人気絶頂期で…TVから消えたワケ
- 10. サヘル・ローズ 今の胸中を吐露
- 1. 妻が流産「もう離婚したい」
- 2. 「新幹線の座席」予想外の行動
- 3. 美人じゃないのにモテる女性
- 4. 3COINS「洗面収納アイテム」登場
- 5. 陶器のような潤い肌 名品紹介
- 6. ZARA 上品な柄アイテムの選び方
- 7. 勉強教える母親知ってもらいたい
- 8. 春夏のトレンド「グレー」に注目
- 9. ユニクロ新作ジーンズで春コーデ
- 10. TDSを効率よく楽しむコース提案
- 11. 駅すぐ3秒 おむすび屋オープン
- 12. 12星座別「開運」メッセージ
- 13. 形だけの謝罪だけじゃダメ！浮気男を「本気で反省させる」方法とは
- 14. 「え…小1でもうそんな事言うの？」娘の突然の成長に親がついていけない…！ どうしたらいい？
- 15. 母の日に贈りたい限定ギフト
- 16. 【ルック】コム デ ギャルソン・オム16-17AWコレクション
- 17. アンドロイド版「Instagram」(インスタグラム)アプリを使ってみた！ 果たして使い方は簡単か？
- 18. 【ルック】バーバリー February 2016ウィメンズコレクション
- 19. 2歳息子の「お世話」に大反響
- 20. ワークマン注目リカバリーウェア