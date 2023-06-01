新潟アルビレックスBBは1日、東京都八王子市内のエスフォルタアリーナ八王子で八王子に98―85で勝利して3連勝を決めた。新潟市出身で特別指定選手のSF佐藤友（東海大2年）が初先発してチームに勢いを与えると、PFムトンボ・ジャン・ピエール（23）、SFドミニク・モリソン（36）を中心に得点を量産。今年初の同一カード2連勝となった。追いすがる八王子に対して慌てることなく試合を進め、13点差で今年に入り初の同一カード2連