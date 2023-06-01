俳優の山崎賢人（31）が1日に放送された日本テレビ「GoldenSixTONES」（後9・00）に出演。SixTONESのメンバー・松村北斗（30）とドラマで共演した際の印象を振り返った。ゲストに映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」に出演する山崎ら俳優陣が登場した。田中樹から北斗との共演経験があることに触れられた山崎は「10代の時ですね」と、2012年に放送されたTBSドラマ「黒の女教師」で共演していたことを伝えた。松村も