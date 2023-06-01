世界的傑作戯曲「ピーターパン」をウェンディの視点から大胆に翻案した舞台『ウェンディ＆ピーターパン』が、2026年6月から東京・THEATER MILANO-Za、7月に大阪・フェニーチェ堺大ホールで上演される。芳根京子とSnow Manの渡辺翔太がダブル主演を務め、5年ぶりの日本再演に臨む。【写真】豪華な共演陣も解禁！本作は、ジェームス・マシュー・バリーによる「ピーターパン」を、英国の作家エラ・ヒクソンがウェンディの視点で再