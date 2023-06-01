俳優の永山瑛太（43）が、2日から順次配信される「日本マクドナルド」の新ウェブCMに出演する。若者言葉である「バ先（バイト先）」から「マクドナルドのバイト」という意味を「マクバ」と称し、シチュエーションごとにさまざまな“マクバの魅力”を、永山が演じる“エイタ”店長が紹介するユニークな内容になっている。CMは、「初マクバ安心」篇や「週イチマクバ」篇など全8種類。新人クルーが登場するエピソードもあり、永山も