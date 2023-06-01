プレミアリーグ第28節、アーセナルとチェルシーのゲームが行われた。フォファナとククレジャを失っているチェルシーはサールとハトを最終ラインに入れる形でスタートする。5分にはGKサンチェスにギェケレシュがプレッシャーをかけ、サンチェスはボールを失いかけるがここは事なきを得る。10分にはチェルシーのフリーキックがディフレクションし、フリーのサールのもとへ落ちるが、左足で合わせるプレイは精度を欠き、枠内へ飛ばす