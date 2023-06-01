プレミアリーグ第28節が1日に行われ、アーセナルとチェルシーが対戦した。アーセナルはここまでプレミアリーグ首位の座に立ち続けているものの、2位マンチェスター・シティとの勝ち点差は試合開始前の時点で「2」に詰め寄られている。仮にこの試合で敗れれば消化試合数が1つ多い状況で勝ち点差「2」となるため、悲願のリーグ優勝へなんとしても勝利したいところだった。対するチェルシーにとっても、負けられない一戦となっ