2日午前3時38分ごろ、青森県、岩手県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、青森県の八戸市、七戸町、五戸町、青森南部町、それに階上町、岩手県の盛岡市です。【各地の震度詳細】■震度1□青森県八戸市