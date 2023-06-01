現地３月１日に開催されたプレミアリーグ第28節でアーセナルとチェルシーが前者の本拠地エミレーツで激突した。この“ロンドン・ダービー”で、最初にシュートチャンスを迎えたのはチェルシー。６分、敵陣ボックス手前のやや右寄りでボールを受けたパーマーがミドルを狙ったが、大きく枠を外れる。試合が動いたのは21分、先制したのはアーセナル。サカの右CKをガブリエウが頭で折り返し、最後はサリバがヘッドでねじ込んだ。