リーグ・アン 25/26の第24節 ロリアンとオセールの試合が、3月2日01:15にスタッド・イヴ・アランマにて行われた。 ロリアンはバンバ・ディエン（FW）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）、パブロ・パジス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオセールはラシヌ・シナヨコ（FW）、ダニー・ナマッソ（FW）、ジョズエ・カジミール（FW）らが先発に名を連ねた。 その