リーグ・アン 25/26の第24節 メッスとブレストの試合が、3月2日01:15にスタッド・サン・サンフォリアンにて行われた。 メッスはハビブ・ディアロ（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ブバカル・トラオレ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、エリック・エビンベ（MF）、カモリ・ドゥンビア（MF）らが先発に名を連ねた。 22分にブ