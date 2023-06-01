リーグ・アン 25/26の第24節 リールとナントの試合が、3月2日01:15にデカトロン・アリーナ＝スタッド・ピエール・モーロワにて行われた。 リールはマティアス・フェルナンデス（FW）、フェリックス・コレイア（FW）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナントはイグナティウス・ガナゴ（FW）、ユセフ・エルアラビ（FW）