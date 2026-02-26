ブンデスリーガ 25/26の第24節 アイントラハト・フランクフルトとフライブルクの試合が、3月2日01:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。 アイントラハト・フランクフルトはヨナタン・ブルカート（FW）、ジャン・バホーヤ（FW）、オスカー・ヒュイルント（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフライブルクは鈴木 唯人（MF）、イゴール・マタノビッチ（FW