ユナイテッドアローズが、スタイリストTEPPEIをタッグを組み制作したアートブック「ひとゝ服」を3月11日に発売する。六本木 蔦屋書店をはじめとする全国の一部書店と、発行元であるmuddle booksのオンラインストアで取り扱う。価格は3080円。【画像をもっと見る】アートブックは、ユナイテッドアローズが外部クリエイターを起用し実施するキュレーションストアプロジェクト「UA CURATED」の一環として企画。「ファッションを通