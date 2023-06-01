2026年3月2日に始まる展示会「MWC26 Barcelona」に先んじて、3月1日（現地時間）、中国のスマートフォンメーカー「Honor（オナー）」がグローバル発表会を開催した。最新フォルダブルスマートフォン「HONOR Magic V6」や薄型ハイエンドタブレット「HONOR Magic Pad 4」などが登場する中、最も注目を集めたのが「HONOR Robot Phone」だ。 正式な展開は2026年の下半期を予定。日本向け