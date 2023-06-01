アメリカのトランプ大統領は1日、イランへの軍事作戦について「非常に順調に進んでいる」と述べたうえで、イランの新たな指導部と対話する方針を明らかにしました。トランプ大統領は1日、CNBCテレビなどに対し、2月28日から開始されたイランへの軍事作戦について「非常に順調に進んでいる。予定よりかなり早いペースだ」と述べ、作戦がアメリカとイスラエルに優勢に進んでいるとの考えを示しました。トランプ大統領は、「誰も我々