メッツの千賀滉大投手（32）が1日（日本時間2日）、フロリダ州ポートセントルーシーの球団施設でライブBP（試合形式の打撃練習）に登板した。千賀は2セットで10人の打者に合計40球を投げ、安打性の打球は新加入のロベルトに打たれた中超え本塁打を含む2本。1四球もあったものの、得意のスプリットを軸に5三振を奪うなど、力強い投球が目立った。マウンドを降りる際には観衆から拍手が湧き起こり、千賀自身も「すごくバランス