アメリカとイスラエルのイラン攻撃をめぐり、CIA＝中央情報局が数カ月にわたりイランの最高指導者ハメネイ師を追跡し、攻撃直前に出席する会合を特定していたとアメリカのメディアが報じました。ニューヨークタイムズは1日、今回の作戦に詳しい関係者の話として、CIA＝中央情報局が数カ月にわたりハメネイ師を追跡し、行動パターンや居場所を調べていたと伝えました。CIAは28日に、テヘラン中心部にある指導部の施設でイラン高官に