【プレミアリーグ第28節】(オールド トラフォード)マンチェスター・U 2-1(前半0-1)クリスタル・パレス<得点者>[マ]ブルーノ・フェルナンデス(57分)、ベンヤミン・シェシュコ(65分)[ク]マクサンス・ラクロワ(4分)<退場>[ク]マクサンス・ラクロワ(56分)<警告>[マ]ディオゴ・ダロト(36分)、アイデン・ヘブン(89分)[ク]鎌田大地(6分)、ディーン・ヘンダーソン(49分)観衆:73,934人