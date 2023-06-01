【プレミアリーグ第28節】(AMEXスタジアム)ブライトン 2-1(前半2-1)N・フォレスト<得点者>[ブ]ディエゴ・ゴメス(6分)、ダニー・ウェルベック(15分)[N]モーガン・ギブス・ホワイト(13分)<警告>[ブ]マッツ・ビーファー(55分)、三笘薫(84分)、ルイス・ダンク(90分+3)[N]エリオット・アンダーソン(30分)観衆:31,427人└三笘薫、ゴール奪えずもキレのあるプレーで存在感発揮!! ブライトンはN・フォレストを破って今季2回目