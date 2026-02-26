[3.1 プレミアリーグ第28節 ブライトン 2-1 N・フォレスト]ブライトンが1日のプレミアリーグ第28節でノッティンガム・フォレストを2-1で下し、今季2回目の2連勝を果たした。MF三笘薫はキレのある動きからドリブルやシュートで存在感を発揮し、後半アディショナルタイムまでプレーした。三笘は開始3分、敵陣左サイドから斜め前方へ持ち運んでMFジャック・ヒンシェルウッドにアウトサイドで渡して前へランニングすると、ヒンシェ