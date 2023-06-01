ブンデスリーガ第24節が3月1日に行われ、ヴォルフスブルクは敵地でシュトゥットガルトと対戦した。前節終了時点で5勝5分13敗の勝ち点「20」獲得にとどまっているヴォルフスブルク。現在は残留争いに巻き込まれているが、今節を既に終えたライバルのブレーメン、ザンクトパウリが揃って勝ち点「3」を積み上げたため、試合前の時点での順位は17位と、自動降格圏内に沈んでいる。7試合ぶりの白星を狙う今節は、4位とチャンピオン