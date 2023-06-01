プロ・リーグ 25/26の第27節 ウェステルローとサンジロワーズの試合が、3月2日00:00にヘット・カイピエにて行われた。 ウェステルローは坂本 一彩（FW）、ナチョ・フェリ（FW）、ホシマール・アルコセル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはモハメド・フセイニ（FW）、ロブ・スクーフス（MF）、マルク・ギーガー（FW