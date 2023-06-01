アメリカとイスラエルによる攻撃をうけてイランが報復に乗り出し、周辺国にも被害が広がっているほか、ホルムズ海峡の近くで石油タンカーが攻撃されました。アメリカとイスラエルによる大規模攻撃を受け、イランはバーレーンに駐留する米軍の施設などへの報復攻撃を行いました。さらに民間人がすむ高層マンションも攻撃をうけました。住民が撮影した映像にはドローンが頭上の階に突っ込み爆発する瞬間がとらえられています。このほ