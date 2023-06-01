プレミアリーグ 25/26の第28節 ブライトンとノッティンガム・フォレストの試合が、3月1日23:00にアメリカンエクスプレス・スタジアムにて行われた。 ブライトンは三笘 薫（MF）、ダニー・ウェルベック（FW）、ディエゴ・ゴメス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、カラム・ハドソンオドイ（FW）、モーガン・ギブスホ