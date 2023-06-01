ブンデスリーガ 25/26の第24節 シュツットガルトとウォルフスブルクの試合が、3月1日23:30にMHPアレーナにて行われた。 シュツットガルトはエルメディン・デミロビッチ（FW）、デニス・ウンダブ（FW）、ビラル・ハヌス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクはモハメド・アムーラ（FW）、Hensel Pharrell（MF）、ロブロ・マイエル（MF）らが先発に名を連ねた