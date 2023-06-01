ドジャースのサイ・ヤング賞2度の左腕・スネルが、開幕は負傷者リスト（IL）に入って迎えるとデーブ・ロバーツ監督が明かした。キャンプは左肩に不安を抱え、別メニューで調整中。ロバーツ監督は「現状を踏まえると、開幕に間に合う可能性はゼロだろう」と話した。昨年はポストシーズンで活躍したが、左肩の炎症で出遅れて復帰は8月だった。