WBC米国代表主将のヤンキース・ジャッジが、ブルージェイズとのオープン戦後に意気込みを語った。「最初からプレーオフのような雰囲気だとみんな言っている。みんな気合が入っているし、楽しみだ」。自身はWBC初出場だが、23年大会決勝での大谷VSトラウトの記憶は鮮明で「今度は自分たちが筋書きを書き換える番」と誓った。1日（日本時間2日）にアリゾナ入りし、2日（同3日）から代表チームの実戦がスタートする。