ブルージェイズのゲレロはフィリーズ戦に「3番・一塁」で出場し1安打。試合中の地元メディアのインタビューで、チームメートとなった岡本について「自分に話しかけてくれる時はいつもスペイン語。彼がスペイン語を少しだけ話せるので、感謝している」と明かした。自身もドミニカ共和国代表としてWBCに出場。「2日前、岡本に“今はチームメートだけど（WBCが開幕したら）敵だ”と伝えたよ」と、笑わせた。